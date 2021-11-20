عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لنادي سموحة

أعلنت المستشارة مرزوقة عبد السلام ، رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية لنادي سموحة التي عقدت اجتماعها اليوم عدم اكتمال النصاب القانوني، نظراً الي ان عدد الحاضرين للتسجيل في الجمعية العمومية لا يمثل النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية طبقاً للمادة ١٧ من لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة ، ويتم اتخاذ اللازم في ضوء المادة .

حيث قام بالتوقيع علي الكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية اليوم ٢٦٧٩ عضوا من إجمالي ٢٢٧٠٥ أعضاء الموقعين في الجمعية العمومية يوم ٢٩ أكتوبر.

وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث تتم إحالتها للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات.