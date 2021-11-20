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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار غزيرة تسقط مجدداً.. محافظ البحيرة يكشف عن الأحوال الجوية بالمحافظة |فيديو

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قال اللواء  هشام أمنة محافظ البحيرة  ،  إن موجة الطقس السيئ التي ضربت  محافظات السواحل الشمالية والدلتا تم الاستعداد لها بشكل جيد منذ البداية حيث تواجه الأجهزة التنفيذية للمحافظة الموجة  الحادة من تقلبات الطقس بنحو 1262  معدة داخل المحافظة بالإضافة للتنسيق الكامل بين  الحماية المدنية وأجهزة المرور الري وشركة المياه وتسخير كافة الإمكانيات  لصالح مدن المحافظة والقرى.. 

كاشفاً  في مداخلة  هاتفية خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الأمطار بدأت من منذ الأمس في تمام الساعة 8.30 مساء جنوب المحافظة في اتجاه أبو المطامير وغرب النوبارية على طريق إسكندرية الصحراوي التي شهدت هطول أمطار بشكل صعب جداً واستطعنا التعامل معها بكفاءة "

موضحاً أن الأمطار شملت كافة المحافظة منذ الصباح الباكر  بعد منتصف وحتى الثالثة عصراً دون توقف وكانت شديدة  جداً في غزارتها وكانت الأماكن الأكثر تضرراً هي الشمالية ممثلة في  إدكو ورشيد وكفر الدوار". 

وكشف المحافظ أنه أثناء التعامل مع موجة الطقس السيئ واجههم موقف تعطل الكهرباء في منطقة نفق "شبراً" في  دمنهور وتجمعت المياه  في النفق خلال نص ساعة مما دفعهم لإجراء تحويلات مرورية لاماكن ومحاور أخرى وعمدت الأجهزة لاستخدام الكهرباء التنازلية كبديل عن انقطاع الكهرباء عبر المولدات واستطاعوا التغلب على هذا العائق". 

أتم: "انتهت الأزمة خلال ساعتين واستطعنا تشغيل النفق مجدداً واستطعنا كشط وتصريف كميات كبيرة المياه". 

 لكن المحافظ قال إن الأوضاع عادت  للسوء مجدداً مع تجدد هطول الأمطار الغزيرة مساء اليوم خاصة في اتجاه الشمال قائلاً: "المطر مستمر من الصباح كمية أمطار  غزيرة". 

مشيراً إلى أن كميات الامطار الهاطلة ليست شرا بل خيراً لأن الأجهزة استطاعت توجيهها للمصارف والترع في البحيرة ويتم استخدامها في الزراعات  لان المحافظة تقوم بزراعة 2 مليون فدان ". 

وحول تضرر  بعض المنازل   في  القرى نفى المحافظ ذلك قائلاً : لم نتلق بلاغاً واحداً بتسلل مياه لمنازل القرى والعائق الذي واجهنا اليوم فقط كان في نفق " شبرا " في دمنهور "
وأوضح المحافظ أنه لجأ إلى قطع الانارة العامة في كافة أنحاء المحافظة في الشوارع تجنباً لحوادث   الصعق. 

 

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