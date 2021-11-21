عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحرق كنيسة في كفر حكيم بكرداسة في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.

كشفت التحقيقات أن المتهمين تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهمًا في تلك القضية، حيث قاموا باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

وكانت المحكمة أصدرت أحكام غيابية تراوحت بين السجن المؤبد، بحق جميع المتهمين، لكونهم كانوا هاربين وأُلقي القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًّا، وتم تحديد جلسة اليوم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.

إرهاب محاكمة إعادة محاكمة حرق كنيسة في كفر حكيم كفر حكيم بكرداسة

موضوعات متعلقة

تجديد حبس نائب "الجن والعفاريت" و17 آخرين في قضية الأثار الكبرى

30 يوما.. تجديد حبس حسن راتب لاتهامه بقضية الآثار الكبرى

حبس طرفي مشاجرة تسببا فى إصابة شخصين بالمرج

حبس شخص لحيازته 2 كيلو حشيش وسلاح أبيض بالسلام

حبس 4 أشخاص لسرقتهم مواد بناء من العاصمة الإدارية

حبس أب قتل نجله بالمرج

دفاع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر: الحكم نهائي وواجب النفاذ

المشدد 13 سنة لـ مبيض محارة بتهمة حيازة هيروين وسلاح في الحوامدية

ترشيحاتنا

باب السماء مفتوح.. علي جمعة يدعو لمصر والمصريين وقت سقوط الأمطار

هل تجوز الصلاة بالسلسلة للرجال؟ رد غير متوقع من العلماء

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

ضبط تشكيل عصابي متهمين بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

45 ألف أفغاني لا يزالون في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة توطينهم

«أكتوبر ودار المعارف» تتضامنان مع نقيب الموسيقيين في مواجهة الفن الهابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكل رشاقة.. شاهد هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

بكل رشاقة.. هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

بالجردل.. شاهد.. معجب يصب الأموال صبًا فوق رأس مطربة شعبية|فيديو

فيديو

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ