إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحرق كنيسة في كفر حكيم بكرداسة في الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.

كشفت التحقيقات أن المتهمين تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهمًا في تلك القضية، حيث قاموا باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

وكانت المحكمة أصدرت أحكام غيابية تراوحت بين السجن المؤبد، بحق جميع المتهمين، لكونهم كانوا هاربين وأُلقي القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًّا، وتم تحديد جلسة اليوم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.