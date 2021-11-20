أخبار الزمالك|ضربة موجعة قبل لقاء البنك الأهلي..نجم الفريق هداف الدوري.. حقيقة رحيل أبو جبل

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

محمد أبو جبل: مستمر مع الزمالك.. وأحترم قرارات الجهاز الفني

أكد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول مغادرته جروب الفريق عبر تطبيق "واتس آب"، موضحا أنه ملتزم مع الفريق وتواجد في تدريب اليوم بصورة طبيعية، وأن ما يتردد بشأن هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

نجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

حقق الزمالك فوزا مستحقا على الإسماعيلي في عقر داره، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الإسماعيلية في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة البنك الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك.. الونش وعبد الغني وجمعة وفتحي يخوضون تدريبات خاصة

خضع محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.