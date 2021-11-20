المباراة الأولى لـ تشافي.. شوط أول سلبي بين برشلونة و إسبانيول في الليجا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وإسبانيول بالتعادل السلبي بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

استحوذ لاعبو برشلونة على مجريات الشوط الأول، وقاموا بتدوير وتمرير الكرات بشكل جيد، وذلك في أولى مباريات المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز، عكس ما كانوا يقدموه في سابق المباريات هذا الموسم.

وكانت أخطر فرص برشلونة في الشوط الأول، عندما تبادل لاعبوه الكرة في الجهة اليسرى، قبل أن تصل لسيرجيو بوسيكيتس على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 31، ليطلق تسديدة قوية بباطن القدم، لكن دييجو لوبيز تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 44، كاد راؤول دي توماس أن يسجل الهدف الأول لإسبانيول، لكن تسديدته ارتطمت بجيرارد بيكيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - نيكو جونزاليس - جافي

خط الهجوم: إلياس أخوماش - ممفيس ديباي

يذكر أن ألياس أخوماش هو لاعب مغربي يبلغ من العمر 17 عامًا، ويخوض أول مباراة له بقميص الفريق الأول لـ برشلونة.