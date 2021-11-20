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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| صدام بين نجيب ساويرس وهاني شاكر بسبب أغاني المهرجانات .. أمير المصري يفوز بجائزة البافتا عن فيلم "ليمبو"

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نانسي عجرم تروج لفيديو كليب لأغنيتها الجديدة 150
 

طرحت المطربة اللبنانية "نانسى عجرم"، مطلع الشهر الجاري كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذي تم تصويره فى لبنان وعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

الفنان هاني شاكر فى ندوة بصالون قصر السينما .. الثلاثاء
 

ينظم صالون قصر السينما ندوة للنجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والمخرج الكبير عمر عبد العزيز والمخرج هشام عطوة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

بالحجاب| حلا شيحا تظهر برفقة زوجها معز مسعود خلال معرض فني لوالدها.. فيديو وصور
 

افتتح اليوم السبت، معرض "روح مصرية" للفنان الكبير أحمد شيحا والد الفنانة حلا شيحا، وذلك بجاليري بيكاسو أيست في التجمع الخامس، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين والممثليين والإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.

قبل طرحه | غالية بن على تكشف عن كليب "تمثيل" بمسرح الزمالك
 

أحيت المطربة التونسية غالية بن على، حفلا غنائيا اليوم على خشبة مسرح الزمالك في السابعة مساء وسط حضور كامل العدد.

أمير المصري يفوز بجائزة البافتا عن فيلم "ليمبو".. والفنان يعلق
 

فاز النجم المصري أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

الإعلان الرسمي لمسلسل قواعد الطلاق الـ 45 .. شاهد
 

اطلقت منصة شاهد والصفحة الرسمية لشركة Sproductions الإعلان الرسمي لمسلسل قواعد الطلاق الـ45، لينتظر عرضه على منصة شاهد يوم 21 نوفمبر، ويبدأ عرض المسلسل أيضاً في 22 نوفمبر على قناة MBC4 وذلك بعد تغيير اسمه من دليلك الذكي للطلاق.

غيرة ونفسنة| صدام بين نجيب ساويرس وهاني شاكر بسبب أغاني المهرجانات
 

أثار قرار نقابة الموسيقيين بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، وترتب على هذا القرار صدام وقع بين النقيب هاني شاكر، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

 

يعرض بمهرجان القاهرة.. طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم تمساح النيل
 

يشارك الفيلم الوثائقي تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في قسم العروض الخاصة وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل.

 

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