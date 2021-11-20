طارق الشناوي: 80% من ممارسي مهنة الغناء ليسوا أعضاء في نقابة الموسيقيين

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن المجتمع المصري الآن يفتقد ثقافة الاختلاف وانتزاع الكلام من سياقه، فيما يخص الأعمال الفنية، موضحا أن الاسفاف حال وجوده في اغاني او مهرجانات يُعاقب عليه القانون ولكن ليس المنع النهائي، وأنه ضد ثقافة المنع ويدعم مواجهة الاسفاف.

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن 80% من ممارسي مهنة الغناء ليسوا أعضاء في نقابة الموسيقيين، كما أن بعضهم يروج لنفسه على السوشيال ميديا من خلال منعه من نقابة الموسيقيين.

وتابع: "ثقافة المنع انتهت، النقابة تحمى الفن وتعمل مناخ صحي وتخاطب المسئولين لتنفيذ آليات تدعم الفن الراقي وده دور يجب أن تلعبه، ولكن مسألة منع المغنيين مرفوض، والمشكلة مش في المنع المشكلة ولكن المشكلة فى محاولة غنائهم في أي مكان او حفلات".