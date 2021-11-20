رئيس مجلس الشيوخ يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لروسيا

عاد منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له إلى القاهرة بعد زيارة رسمية الي روسيا الاتحادية قام بها تلبية لدعوة رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفينكا.

وشهدت الزيارة نشاطاً مكثفاً لوفد مجلس الشيوخ المصرى ولقاءات مع كبار مسئولي روسيا الاتحادية تم فيها بحث سبل التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك ، وكذلك سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

وقد وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدعوة لرئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي لزيارة مجلس الشيوخ المصري في اقرب فرصة ممكنة وهو مارحبت به بشدة

وضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية ؛ المستشار محمود عتمان امين عام المجلس و النائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة و البيئة و القوى العاملة.