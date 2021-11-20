فيورنتينا يفوز على ميلان 4-3 في الدوري الإيطالي

ألحق فريق فيورنتينا بضيفه ميلان الهزيمة الأولى له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في الجولة 13 من المسابقة.

الغاني ألفريد دونسان كان البادئ بالتسجيل لـ فيورنتينا في الدقيقة 15 بعدما سقطت الكرة من تاتاروسانو حارس مرمى فريق ميلان بشكل غريب، ليضعها بدوره في الشباك.

وأحرز ريكاردو سابونارا الهدف الثاني لـ فيورنتينا بتسديدة رائعة بباطن القدم من على حدود منطقة جزاء ميلان في الدقيقة 45.

وعززز الصربي دوسان فلاهيوفيتش من تقدم فيورنتينا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 60

وتمكن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من تسجيل هدفين متتاليين لميلان في الدقيقتين 62، 67

وفي ظل بحث ميلان عن تسجيل هدف التعادل، ارتكب ثيو هيرنانديز خطأ في التعامل من الكرة ليستغل ذلك الصربي فلاهيوفيتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وسجل فوناتي الهدف الثالث لـ ميلان بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز فيورنتينا 4-3

وبذلك الانتصار، أرتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 21 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز الثاني متلقيًا أولى هزائمه في الدوري هذا الموسم.