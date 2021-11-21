القومي للأمومة والطفولة: نعيش في عصر ذهبي بوجود مظلة تشريعية لحماية دور الطفل.. فيديو

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إننا نشهد الآن عصر ذهبي لحقوق الإنسان على الوجه الأشمل لإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي تبروز حق من حقوق الأطفال .

وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "احتفالنا اليوم "باليوم العالمي للطفل" هو فرصة لتجديد وتأكيد التزامنا جميعًا بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على كافة الفرص دون تمييز، مؤكدة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والعمل الوثيق مع المجلس من كافة الشركاء من أجل المصلحة الفضلى لهم".

وأوضحت: "المظلة التشريعية الخاصة بالأطفال يأتي في مقدمتها القضاء على ختان الإناث"، مؤكده: "نعيش في عصر ذهبي بوجود مظلة تشريعية لحماية دور الطفل".

وأكدت أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت رئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة.



