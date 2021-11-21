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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كواليس زيارة الأميرة كاميلا لمستشفى "بروك" للحيوانات .. فيديو

زيارة الأميرة كاميلا
زيارة الأميرة كاميلا لمستشفى "بروك" للحيوانات

قالت الدكتورة عبير الشناوي، المدير التنفيذي لمستشفى بروك لرعاية الحيوان، إن زيارة كاميلا باركر دوقة كورنوال جاء تتويجا لجهود المستشفى في رعاية وعلاج الحيوانات.

 

وأضافت "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "دوقة كورنوال انبهرت بالهدية التذكارية التي قدمت لها".


وأشارت: "دوقة كورنوال زارت المستشفى مرتين من قبل، وتخلت عن البروتوكول وصافحت العاملين بالمستشفى".

 

وأردفت أن أن مستشفى بروك للحيوان هى مستشفى خيري أنشئت عام 1934 وتوجد في منطقة السيدة زينب ولها سبعة أفرع على مستوى الجمهورية ، تقدم الجمعية خدماتها البيطرية الطبية مجانًا .

 

وتابعت الدكتورة عبير الشناوي، المدير التنفيذي لمستشفى بروك لرعاية الحيوان، أن الدوقة كانت شديدة التواضع وتبادلت أطراف الحديث مع الجميع وكانت في غاية السعادة بهذه الزيارة .
 

بروتوكول المستشفى مستوى الجمهورية مستشفى بروك للحيوانات دوقة كورنوال الأميرة كاميلا برنامج من مصر

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