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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو.. الأرصاد تحذر المصريين.. وزيرة الهجرة: بقول لشيخ الأزهر يا أبويا.. وعمرو اديب يكشف تفاصيل مهمة عن إثيوبيا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة علي مدار الساعة ونرصد أبرز هذه الأخبار في نشرة التوك شو.

 

عمرو أديب: العالم يقف على قدم بسبب الحرب الأهلية بين التيجراي وآبي احمد.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك بلد تسمي أثيوبيا وهي الأن بها حرب وحالتها سيئة جدا ، مؤكدا أن العالم اجمع يقف علي قدم واحدة وهذا لا يحدث إلا اذا كان هناك "مصيبة ".

واضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه  " أم بي سي مصر " ، إن العالم يقف علي قدم ليس بسبب سد النهضة ولكن بسبب الحرب الأهلية بين التيجراي وآبي احمد القائمة الأن.

 

4 أندية في الانتظار.. وكيل النني يوضح حقيقة فسخ تعاقده مع آرسنال

قال علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب أرسنال ، إن اللاعب محمد النني عقده من المفترض أن ينتهي في هذا الموسم، مؤكدا أن هناك إشاعة ظهرت أن النادي هومن سيقوم بفسخ عقد النني وهذه الإشاعة ظهرت فجأة.

وأضاف علاء نظمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن قواعد عقود اللعيبة بتنص على أنه في آخر 6 شهور للاعب في اللعب في أي فريق يأخذ هذه المدة وتسمي " فترة السماح "، وتمكنه من التعاقد مع أي ناد آخر بدون أي رسوم انتقال للنادي الآخر.

 

الأرصاد تعلن موعد استقرار الطقس.. فيديو
 

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن دور المركز هو رصد التقلبات الجوية قبل حدوثها.

أضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "إسكندرية على رأس المدن التي شهدت أمطار غزيرة، وكان هناك تنسيق وتنبؤات بحالة عدم الاستقرار على شمال البلاد".
 

ألجأ له في كثير من الأمور.. وزيرة الهجرة: أخاطب شيخ الأزهر بـ أبويا وينادني بـ ابنتي| فيديو

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على مشاركتها في احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية.

وقالت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي "محمد الباز"، ببرنامج آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "إنها كانت سعيدة للغاية بالمشاركة في احتفالية مرور 10 سنوات على تأسيس بيت العائلة المصرية"، موضحة: "وجود بيت العائلة لمدة 10 سنوات يؤكد نجاحه ودوره في التوعية في قرى ومحافظات مصر".

 

"التنمية المحلية": لا حوادث أو وفيات بسبب موجة الطقس السيئ


أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، علي عدم رصد أي حوادث كبرى أو حالات وفيات بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط الأمطار في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن هناك 7 محافظات على رأسها الإسكندرية ومطروح ودمياط والوادي الجديد شهدت سقوط أمطار غزيرة وعدم استقرار جوي.


النجوم الكبار منفنسن منا .. عمر كمال : أنا وشاكوش وبيكا كنا بندخل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا في الصيف


أكد المطرب عمر كمال، إن "مطربي المهرجانات هم أكثر ناس دخلوا لنقابة المهن الموسيقية فلوس الصيف اللي فات، أنا كنت بشتغل 3 أوردرات في اليوم الواحد".

وأضاف عمرو كمال، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا أكتر شباب دخلت موارد للنقابة، إحنا بندفع 10 آلاف جنيه في الأوردر في الساحل".

 

الاخبار نشرة التوك شو الأخبار الهامة الإعلامي عمرو أديب أرسنال الأرصاد

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