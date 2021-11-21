نشرة المرأة .. اكتشفي أسرار جمال المرأة .. وتوقعات الأبراج وأسباب عصيان الطفل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

الخليج.. أكتشف أسرار جمال المرأة

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نتخيل المرأة العصرية، ما الذي يميز المرأة؟ وما الذي يجعل جمالها يبدو بسيطا وجميلا للغاية؟ في هذا التقرير استطعنا إفشاء أفضل أسرار جمال المرأة والوصول إلى حقيقة هذا اللغز.



أسباب مختلفة وراء عصيان الطفل

يتسم السلوك العاصي بنوبات الغضب والعدوانية، على الرغم من أنه يظهر بشكل شائع في السلوك النمائي للطفل ، إلا أنك تحتاج إلى تعليمه وتصحيحه مبكرًا. من الضروري تحليل ما الذي يحفز مثل هذا السلوك لدى طفلك لإحداث تغيير إيجابي. يخبرك هذا المنشور بأسباب العصيان بحسب ما نشره موقع كيدز



توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 20 إلى الجمعة 26 نوفمبر

مهنياً: يهدّئ هذا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء ويفتح صفحة من العلاقات الراقية ويسهّل الخطى.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة الى جانب الشريك، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق به أو بأحد أقربائه.

صحياً: حذار الإرهاق! إنه أحد المخاطر التي تصيب الصحة.

#الثور

مهنياً: التحقيق الشفاف والمهني يحرك أموراً في مجال العمل ولحسن الحظ أن سجلك النظيف يشكل نقطة جيدة في مصلحتك.

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات.

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين.