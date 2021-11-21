عاصي الحلاني يعلق على تكريمه فى مهرجان نجم العرب.. شاهد

علق الفنان عاصى الاحلانى على تكريمة فى مهرجان نجم العرب ، ونشر فيديو اثناء تكريمه ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب عاصى الحلانى “ تكريم غالي على قلبي من بلد الحضارة والثقافة والفن مصر #مهرجان_نجم_العرب #مصر🇪🇬 ”.



وكان قد كشف المطرب عاصي الحلاني عن رأيه في إتجاه النجوم حاليا للأغاني السينجل بدلا من الألبومات الغنائية.

وقال عاصي الحلاني في تصريحات لـ صدى البلد: "الأغانى «السنجل» مهمة جدا حاليا للفنان، لأن الألبوم يأخذ وقتا طويلا للتحضير له، والفنان فى حاجة دائما للظهور، لذلك يقدم من وقت لآخر كليب سنجل ليتواجد من خلاله.

وأشار إلى أن لا يوجد عيب على الإطلاق فى ذلك، ولكن تبقى الألبومات شاهدة على تاريخ ومحطات الفنان ولا غنى عنها.

كان المطرب عاصي الحلاني قد كشف عن جديده خلال الفترة القادمة وقال في تصريحات ل"صدى البلد" انه يحضر لطرح سينجل في موسم رأس السنة من ألحانه وكلمات على المولى، وأوضح ان الأغنية تحمل أسم "الدنيا لعبة أسامي".



