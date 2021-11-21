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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نوح : علمت بقرار إقالتي من الإعلام.. الشرقية للدخان سيستمر في الممتاز

علاء نوح
علاء نوح

قال علاء نوح، المدير الفني السابق لنادي الشرقية للدخان، القيمة السوقية للاعبي الشرقية للدخان لا تتجاوز عشرة ملايين جنيه.


وأضاف علاء نوح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"علمت بقرار إقالتي من تدريب الشرقية للدخان، عن طريق أحد الصحفيين، ولمت إدارة النادي على إذاعة هذا القرار عبر وسائل الإعلام".


وأكمل:" النادي كان يعاني من ازمة مالية، واللاعبين كانت ترفض تخوض التدريبات خاصة وأنها لم تتفق مع الإدارة حول بند الضرائب، وقد عملت لمدة 25 يوما دون الحصول على را تبي".


وتابع :" عزمت على الرحيل من تدريب الشرقية للدخان، حال عدم اتمام قيد اللاعبين الأجانب، وقد حصلت على وعد من الإدارة بحل تلك الأزمة ولكنها لم تحل، عرفة السيد تم قيده في آخر يوم قبل غلق باب القيد لكن الأجانب تأخروا في الانضمام لنا".


وأردف:" الشرقية للدخان سوف يستمر في الدوري الممتاز، وأثق في قدرة علاء عبدالعال، على قيادة الفريق بشكل ناجح وتجاوز مرحلة النتائج السيئة". 


وواصل:" الشاذلي وحسن فريد وفاروق جعفر لهم دور كبير في بداية مشواري التدريبي، وأطمح في العودة للتدريب بالدوري الممتاز".

علاء نوح نادي الشرقية للدخان الدوري الممتاز علاء عبدالعال حسن فريد

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