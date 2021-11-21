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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بدل ما يكافئها.. رضوى الشربينى تعلق على الزواج الثاني لـ بيج رامي

صدى البلد

علقت الإعلامية رضوى الشربينى على الزواج الثاني لبيج رامي ، ونشرت صورة لزفاف بيج رامي ومعها صورة أخرى لزوجته الأولى، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" .

وكتبت رضوى الشربينى “ يعنى بدل ما يكافئها أنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح اتجوز عليها ».

و أكد محمد السبيعي، شقيق بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، صحة ارتباط شقيقه «بيج رامي» من زوجة ثانية من مدينة الإسكندرية وأقام حفلاً هناك بإحدى فنادق الإسكندرية، مشيراً إلى أنهم لم يحضروا الحفل.


وأضاف، محمد السبيعي، لـ «صدى البلد» أن شقيقه بيج رامي استشارهم برغبته في الارتباط من زوجته الثانية لكنهم جميعاً رفضوا أن يتزوج زيجة ثانية، لافتاً إلى أنه له أسبابه الخاصة التي يحتفظ بها، وفي النهاية قرر الارتباط على سنة الله ورسوله.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول زواج بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، وأن كثيراً من رواد السوشيال ميديا يروون أن بطل مستر أولمبيا لم يفعل شيئاً محرماً وأنه تزوج على سُنة الله ورسوله. 

الاعلاميه رضوي الشربيني بيج رامي

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