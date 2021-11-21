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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي: أبو جبل تعرض لعملية "ذبح" في المنتخب والزمالك

محمد ابو جبل والشناوي
محمد ابو جبل والشناوي

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني له الحق الأصيل في اختياراته بعد إعلان القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2021.

وقال ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:"كيروش يملك الحق الأصيل في الاختيارات، لكن كان يجب اختيار 4 حراس تحسبا لأي اصابات خلال المعكسر قبل كأس العرب".

وأضاف:" أبو جبل تم ذبحه في المنتخب وفي الزمالك بسبب سياسة جلوس الحارس على دكة البدلاء في حالة تراجع مستواه".

وأكمل:" لا أفهم لماذا تم استبعاد محمد ابو جبل من قائمة منتخب مصر لكأس العرب، وكان من الضروي تواجد حارس دولي بجوار الشناوي في قائمة من منتخب مصر".

وأتم تصريحاته:" الهاني سليمان صاحب خبرة وكان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر".

احمد ناجي سموحة كارلوس كيروش بطولة كأس العرب قطر 2021 أبو جبل منتخب مصر

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