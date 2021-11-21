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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: هدف المقاولون في الأهلي تسلل.. والحكام عندهم ضمير

الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن ما يقال في تحليل أداء الحكام إعلاميًا، يتسبب في شعور مسؤولي أندية الدوري بتعرض أنديتهم للظلم.

وقال  عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن حالة طرد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي خلال مواجهة المقاولون العرب كانت صحيحة، نظرًا لمنعه لفرصة تهديف محققة.

وأضاف عبد الفتاح: "الحكام ولجنة الحكام عندهم ضمير".

وأكمل: "ما يقال من البعض بدون وجه حق يجعل المسؤولين يتحدثون عن تعرض أنديتهم للظلم، وهذا ما حدث من جانب محمد عادل المشرف على الكرة في المقاولون، رغم أن الحالة الجدلية للمقاولون هي تسلل واضح".

وأردف: "الأهلي لا يستحق ركلة جزاء قبل طرد حمدي فتحي، كرة مجدي أفشة لم ترتطم في يد مدافع المقاولون".

واختتم: "طرد حمدي فتحي أمام المقاولون صحيح بنسبة 100%، لاعب المقاولون كان في مواجهة مع محمد الشناوي، وأبعد مدافع عنه بأكثر من خمسة أمتار، وبالتالي فهي فرصة محققة وتستوجب البطاقة الحمراء".

عصام عبد الفتاح لجنة الحكام اتحاد الكرة المصري حمدي فتحي المقاولون العرب محمد عادل

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