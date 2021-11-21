مهرجان نجم العرب.. هاني محروس: أهدي التكريم لروح والدي

أهدى المنتج ومهندس الصوت هانى محروس تكريمه فى مهرجان نجم العرب لـ والده ، ونشر صورة له عبر صفحتة الرسمية بموقع “ فيسبوك ”.

وكتب هانى محروس " الجايزة دي انا بهديها لروح ابويا الله يرحمه كان هرم من اهرامات صناعة الأغنية في الوطن العربي و هو السبب بعد ربنا في وصولي لاي نجاح بحققه

وأضاف : وبشكر كل تيم شركتي فرد فرد وافراد اسرتي اللي ديما بتساندني وبيشجعوني علي اني اقدم كل ماهو جديد ولائق بالفن العربي .شكرا اخويا وحبيبي النجم مصطفي حجاج علي احترامك لفنك وجدعنتك ورجولتك يادرش في ضهري ديمآ.

وتابع : شكرا كل صناع الاغنية المصرية علي حبهم وتعاونهم الحرفي الراقي من نجوم كبار و حتي جدد في مجال الموسيقي العربية . شكرا لمهرجان نجم العرب وعلي راسهم المحترم المرحوم محمد فريد صاحب فكرة المهرجان شكرآ وربنا يصبر ويقوي زوجته الاستاذة نرمين وجميع القائمين علي هذا المهرجان المشرف ".