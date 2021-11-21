جهاد جريشة: هدف المقاولون العرب أمام الأهلي صحيح

حسَم الحكم الدولي السابق جهاد جريشة حالة الجدل حول مباراة الأهلي و المقاولون العرب مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وقال جريشة في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق : "هدف المقاولون العرب الذي تم إلغاءه أمام الأهلي صحيح ، ولا شك فيه ، كما أن حالة الطرد التي حصل عليها حمدي فتحي لاعب القلعة الحمراء بنهاية المباراة صحيحة ، نظراً لإعاقته لمهاجم المقاولون العرب ، لويس إدواردو هنستروزا ، وهذه الحالة تستوجب الإيقاف مباراة واحدة وليس مبارتين .



وفاز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب منفردا بصدارة البطولة، فيما توقف المقاولون العرب عند 4 نقاط في المركز الـ11.