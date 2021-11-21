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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف قاسم : الزمالك غير مقنع رغم الفوز علي الاسماعيلي .. واللاعبون افتقدوا الإيجابية

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

أكد أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن الفريق لم يكن مقنع رغم الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري .

وأوضح قاسم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" أن لاعبي الزمالك في مواجهة الأمس افتقدوا للفاعلية والايجابية على المرمى.

وواصل :"الزمالك لم يكن بمستواه المعهود وبعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم".

واقتنص الزمالك فوزا ثمينا على الإسماعيلي بهدفين نظيفين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 4 في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك رفع رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، الذي لم يلعب مباراة الجولة الرابعة أمام المقاولون بعد.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 84 عن طريق أحمد "زيزو" من ركلة جزاء نفذها بتسديدة قوية في أعلى الزاوية اليمنى للحارس، وسجل عمر السعيد الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

 

أشرف قاسم الزمالك الاسماعيلي الدوري المصري استاد الإسماعيلية الأهلى

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