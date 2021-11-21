محمد يوسف : الأهلي اتعلم من درس خسارة السوبر..الدوري فى الجزيرة

أكد محمد يوسف نجم الأهلي السابق أن فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تعلم من درس خسارة مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وأوضح يوسف في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " الأهلي واضح أنه عازم على استعادة درع الدوري ولديه تركيز كبير منذ بداية البطولة".

وواصل :"الأهلي يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم وتركيز على حصد نقاط الفوز".

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري we المصري على ستاد الأهلي we السلام.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب منفردا بصدارة البطولة، فيما توقف المقاولون العرب عند 4 نقاط في المركز الـ11.