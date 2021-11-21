حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاد ابنته .. شاهد

احتفل الشاعر حميد الشاعري ، بعيد ميلاد ابنته ، ونشر صورة لها عبر صفحتة الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتب حميد الشاعرى “ ياااارب أدعوك دعاء لابنتي الغالية نبيله في عيد ميلادها أن تحفظها بحفظك ….عيد ميلادك عيد الفرح والسرور ”.

كشف الشاعر حميد الشاعرى، عن حبه لأغانى المهرجانات وأنه ينجذب إلى سماعها خاصةً أغنية "إلعب يلا".

وقال حميد الشاعري، أثناء لقائه ببرنامج "انسايدر بالعربى"، إن أغانى المهرجانات نوع فرض نفسه على السوق فى العالم ككل، وحتى فى الخارج معروف بأغانى الراب، وبالتالى ليس من المنطقى أن نحاربه ونمنعه، والأفضل أن ننافسه بأعمال جيدة وعلى الجمهور الاختيار والتذوق.

وأضاف حميد الشاعري، "أحب سماع أغاني لمطربين كبار، لعل أبرزهم شيرين عبد الوهاب، ومحمد حماقى، وأنغام، وتامر حسنى".