منافس الخطيب .. خالد سليمان المرشح لرئاسة الأهلي في ضيافة على مسئوليتي

يحل المحامي خالد سليمان المرشح على مقعد رئاسة النادي الأهلي ضيفا على قناة صدى البلد في برنامج على مسئوليتي للاعلامي أحمد موسى الليلة الاحد ليكشف عن رؤيته الانتخابية

خالد سليمان اصبح في منافسة مباشرة على مقعد رئاسة مجلس ادارة النادي الاهلي امام محمود الخطيب الذي نجح في انتخابات شرسة أمام محمود طاهر عام 2017

ماذا في جعبته لكي ينافس الخطيب في انتخابات القلعة الحمراء ؟.. هذا ما سيكشف عنه المحامي الكبير في حلقة اليوم التي سيعرض فيها رؤيته الانتخابية واسلحته التنافسية في مواجهة بيبو وقائمته

انتخابات الاهلي ستشهد تنافس كبير على مقعد امين الصندوق بين الخالدين مرتجي (قائمة الخطيب ) والدرندلي (مستقل) فيما يشهد مقعد تحت السن منافسة قوية بين مي عاطف (قائمة بيبو) وعمر ربيع ياسين (مستقل)