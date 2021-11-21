تركى الـ الشيخ ينشر فيديو يلخص ما حدث في الشهر الاول من موسم الرياض ... شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، فيديو يلخص ما حدث في الشهر الاول من موسم الرياض وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب تركى الـ الشيخ “ فيديو يلخص ما حدث في الشهر الاول من موسم الرياض … والحمد لله وصلنا الى ٣ مليون زائر … لا تجووون ”.

جدير بالذكر أن المعرض يقدم فعاليات وأنشطة لعشاق السيارات وعشاقها ، ويحتوي على جناح تراثي يضم أكثر من 150 سيارة كلاسيكية وملكية ، إلى جانب إقامة مزادات عامة عالمية.

ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم ، ويتراوح سعرها بين 200 إلى 300 مليون ريال نظرا لندرته فهو يعرض لأول مرة في الخليج العربي للزوار لتفقد محتوياته والاطلاع عليها. كما يوجد عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع لأول مرة ، حيث تصل أسعارها إلى 80 مليون ريال.