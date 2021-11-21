أخبار الرياضة.. كيروش قد يرحل عن المنتخب .. إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد.. موقف النني من الرحيل عن أرسنال

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن الشأن الرياضي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

وجاءت أخبار الرياضة على النحو الآتي:

أبدي أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، اندهاشه من استبعاده من جهاز المنتخب الأولمبي الجديد الذى تم تعيينه مؤخرا بقيادة شوقي غريب.

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تفاصيل الاتفاق بين مسؤولي اتحاد الكرة المصري والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني له الحق الأصيل في اختياراته بعد إعلان القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2021.

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة أولي جونار سولشاير من منصبه كمدير فني للفريق بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق بنتيجة 4-1 خارج أرضه أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

كشف ناصر النني، والد لاعبنا المصري محمد النني لاعب وسط فريق آرسنال، موقف نجله من اللعب مع النادي الأهلي حال أنهى مشوار احترافه في أوروبا.