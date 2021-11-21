سكان أبو النمرس يشكون من انكسار ماسورة مياه بباطن الأرض يمكن ان تتسبب في تصدع المنازل

رسل القارئ مصطفي راغب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من انكسار مواسير المياه في باطن الارض مما يمكن ان تتسبب بكارثة كبيرة .

وقال راغب في شكواه نعاني نحن سكان قرية ابو النمرس بمحافظة الجيزة من انكسار مواسير مياه الشرب بباطن الارض والمياه بتتسرب من باطن الارض وفي تزايد وتحديد في الشوارع خلف مساكن ابو النمرس بجوار المعهد الديني للفتيات بجوار مركز الشرطه.

وتم ارسال مجموعة شكاوي لشركة مياه الشرب ولكن دون استجاب وتم ارسال شكاوي الي المحافظه ايضا دون جدوي ايضا البيوت هتغرق للتواصل مع مقدم الشكوي رقم ت 01111517542



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