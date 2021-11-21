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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان أبو النمرس يشكون من انكسار ماسورة مياه بباطن الأرض يمكن ان تتسبب في تصدع المنازل

صدى البلد

 

رسل القارئ مصطفي راغب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من انكسار مواسير المياه في باطن الارض مما يمكن ان تتسبب بكارثة كبيرة .

وقال راغب في شكواه نعاني نحن سكان قرية ابو النمرس بمحافظة الجيزة من انكسار مواسير مياه الشرب بباطن الارض والمياه بتتسرب من باطن الارض وفي تزايد وتحديد في الشوارع خلف مساكن ابو النمرس بجوار المعهد الديني للفتيات بجوار مركز الشرطه.

وتم ارسال مجموعة شكاوي لشركة مياه الشرب ولكن دون استجاب وتم ارسال شكاوي الي المحافظه  ايضا دون جدوي ايضا البيوت هتغرق للتواصل مع مقدم الشكوي رقم ت 01111517542

 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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