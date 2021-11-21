دينا فؤاد تشارك جمهورها بـ اطلالة جديدة لها .. شاهد

نشرت الفنانة دينا فؤاد عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وتفاعل مع الصورعدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

خطفتي قلبي - مشاء الله - قمر

و أكدت الفنانة دينا فؤاد خلال ندوتها في موقع صدى البلد على خطورة التحدث في الخصوصيات على السوشيال ميديا .

وقالت دينا فؤاد :" يجب على الأزواج ان يخرجوا برة الروتين ، ويحضروا لبعض المفاجآت السارة التي تمنح السعادة ".

أشارت دينا فؤاد :" السوشيال ميديا خطيرة للغاية وخاصة الجروبات بتسبب كوارث ومشاكل ونحن قدمنا في حكاية ماريونيت معالجة لهذا الموضوع ".

اختتمت :" يجب ان يحتفظ كل شخص بخصوصياته ولا يحكي اسرارة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فهي للتسلية فقط ".