مصرع 3 عناصر إجرامية في مواجهة مع قوات الأمن بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام وقوات أمن االدقهلية من تصفيه ٣ أشقياء اطلقوا أعيرة نارية على القوات.

وكان قد ورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية من مركز منية النصر يفيد بتمكن الأمن العام وقوات الأمن بتصفية 3 أشقياء خطر مخدرات وسلاح وأعمال إجراميه وهم “احمد ا ا. وعمر ز ا و حسين ا.ا”

وذلك أثناء محاولة القبض عليهم، حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، فبادلتهم القوات النيران، حتى لقوا مصرعهم وذلك بعزبة سماحه التابعة لبرمبال القديمة.

وتم نقلهم لمستشفي منية النصر وتحويلهم الي المستشفى الدولي للتشريح وحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة.