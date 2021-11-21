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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21-11-2021

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021
 وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 31 و32 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 39 و40 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 56 و57 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6.25 و 6.50 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.
 

أسعار بورصة الدواجن بورصة الدواجن الدواجن الشعبة العامة للثروة الداجنة

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