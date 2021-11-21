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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة ماهان الإيرانية للطيران تتعرض لهجوم إلكتروني

بعد تمديد العقوبات ضدها.. شركة ماهان الإيرانية للطيران تتعرض لهجوم إلكتروني

شركة ماهان الإيرانية
شركة ماهان الإيرانية

تعرضت المنظومة الإلكترونية لشركة ماهان للطيران المدني، التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لهجوم إلكتروني.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، أرسلت شركة ماهان للطيران المدني رسالة نصية تحتوي على تعرضها لهجوم الكتروني.

وأفادت الشركة بأن "رسائل تلقاها العديد من المشتركين في القائمة البريدية للشركة ومشتري تذاكر شركة الطيران هذه"، بحسب وكالة "خبر أونلاين" الإيرانية.

ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول إيراني على الحادثة.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت، أمس السبت، تمديد العقوبات ضد شركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان للطيران"، وعدد من الشركات في مختلف الدول تعاونت معها سابقاً.

وجاء في الوثائق الرسمية لمكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية التي تم نشرها اليوم الجمعة، أنه "سيتم تمديد العقوبات المفروضة على 12 كياناً لمدة 180 يوماً".

وتقضي العقوبات بحظر بيع أي معدات أمريكية خاصة بالطيران أو قطع الغيار لها لتلك الشركات.

وبين الكيانات التي طالتها العقوبات شركات مسجلة في بريطانيا والأردن والعراق وسوريا وتركيا وفرنسا.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت شركة "ماهان للطيران" بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني ونقل الأسلحة بتكليف منه، لكن الشركة رفضت الاتهامات الأمريكية.

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