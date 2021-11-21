انطلاق مراسم الاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عمان في معرض إكسبو 2020 دبي

بدأت مراسم حفل جناح سلطنة عُمان بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يُقام في ميدان الوصل بلازا.



وكان قد هنأ محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات المعتمد لدى سلطنة عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني العماني المجيد، لافتا إلى ان السلطنة تمضي نحو مزيد من التنمية والتطور بثقة وعزم، بفضل الجهود المُقدرة من القيادة الرشيدة لهذه البلاد العزيزة.

وتابع السويدي وفق صحيفة اثير :"نحن في ظلال هذه الذكرى المباركة أود أن أعبر عن سعادتي الغامرة بوجودي وسط أشقائي العمانيين أُشاركهم تلك الفرحة، فهذه المناسبة وإن كانت تمثل للعمانيين فرحة وابتهاجا بذكرى عزيزة عليهم، فإنها بالنسبة لي تمثل فرحتين؛ الأولى وهي فرحة العيد الوطني المجيد، أعاده الله على عُمان بالخير والبركات والنماء، والثانية فرحة خاصة بي، على ما أولتني بلادي من تشريف لقيادة العمل الدبلوماسي الإماراتي في السلطنة، وهي بلد عزيز على قلب كل إماراتي، بل أقول هي بلد عزيز ولها مكانة خاصة في قلب كل عربي، من الخليج إلى المحيط".