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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاج كورونا والسرطان.. طبيب هندوسي يأكل روث البقر في مقطع فيديو صادم|شاهد

طبيب هندي
طبيب هندي

يعتقد الكثير من الهنود أن روث البقر والبول يمكنه شفاءهم من أشد الأمراض فتكًا، فتقديسهم للأبقار جعلها مفرهم الأول لعدم مواجهة المشكلة الحقيقية.

 

وهو ما دعمه طبيب هندوسي بمقطع فيديو مثير للجدل حيث ظهر ممسكًا بـ روث البقر، وبدأ في تناوله مدعيًا أنه أفضل علاج للسرطان وكورونا.

 

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، لحظة تناول طبيب هندوسي يدعى «مانوج ميتال» فضلات البقر، داخل مأوى لتربية للأبقار.

 

الطبيب الحاصل على درجة الدكتوراة MBBS MD ومتخصص في طب الأطفال في Haryana's Karnal ، نشر المقطع على صفحته في Twitter تاركا المتابعين في صدمة.



التقط الطبيب في الفيديو بعض روث البقر من الأرض ووضعه في فمه، وبينما بدا أنه يستمتع بأكل فضلات البقر، روج أيضًا لفوائدها الصحية، مدعياً ​​أن شرب بول البقر وتناول روثها يمنع انتشار العديد من الأمراض الفتاكة.

 

ومضى في مزاعمه يقول بأن السيدات يجب أن يأكلن روث البقر للحصول على ولادة طبيعية، وإذا فعلن ذلك، فلن يحتجن أبدًا إلى عملية قيصرية، مدعيا أنها تطهر الجسد.

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