وزيرة الصناعة: هناك توجه من الدولة للسوق الأفريقية.. فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم انعقاد قمة الكوميسا بالقاهرة بغرض استلام رئاسة هذه القمة من دولة مدغشقر، وهناك أجندة واضحة، حيث تتم مناقشة جميع العلاقات بيننا وبين الدول الأعضاء التى تختص بالعلاقات الجارية.

وأضافت وزيرة الصناعة، خلال كلمتها بمؤتمر صحفى للإعلان عن ترتيبات استضافة مصر لقمة الكوميسا، أن هناك توجها من الدولة للسوق الأفريقية، وأكبر دليل على هذا المزايا والدعم المقدم وحوافز التنسيق لفتح الأسواق التصديرية، خاصة فى دول أفريقية.

وأشارت إلى أنه بعد تسلم الرئيس لرئاسة الكوميسا لا بد أن يكون هناك خطة عمل نضعها ننتهز بها فرصة رئاسة مصر هذا العام والخروج بنتائج إيجابية.