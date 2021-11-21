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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسعى لفرض السيطرة على كورونا.. أستاذ مناعة يعدد مميزات العقارات المضادة للفيروس

صدى البلد

قال أحمد سالمان، أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، إن إنتاج عقار طبي مضاد لكورونا بمثابة إضافة كبيرة وجيدة في الحرب ضد فيروس كورونا، مشددا على أن اللقاح سيكون فعال في الحالات البسيطة والمتوسطة، ولذلك نحذر من الاستهانة بالفيروس.

 

وشدد “أحمد سالمان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى الفضائية، على ضرورة الحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا خلال الفترة القادمة، وذلك لمنع تدهور الحالة ودخول المستشفيات.

 

وأوضح أن عقار شركة فايزر يعتمد على مادة كميائية مضادة للفيروسات، وليس على أجسام مضادة، مشددا على أن عقار فايزر وعقار بريطانيا متقاربان للغاية.

 

ولفت إلى أن هناك بعض الدول تسعى لإنتاج لقاحات تأخذ عن طريق بخاخة أنف أو لاصق على الجلد، مشددا على أن تلك اللقاحات ستكون مؤثرة للغاية.

 

وأكد أن تلك العقارات واللقاحات ستعمل على فرض السيطرة على لقاح كورونا في القريب العالج، منوها بأن الوباء لم ينتهي ولكن العالم يسعى لفرض سيطرته.
 

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