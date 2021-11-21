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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون

5 % زيادة فى ساعات البث المرئي عام 2020/2019

صدى البلد

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاحد  الموافق    21/11/2021 بياناً صحفياً لليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام و الذى أقرته الأمم المتحدة  عام  1996 وجاء هذا الحدث اعترافا بالتاثير المتزايد للتليفزيون فى عمليه صنع القرار واثره فى السياسة العالمية كما مكن الجميع من متابعه ابرز المعلومات الهامه و غيرها من الاحداث البارزه .

 

ومن  أهم المؤشرات الإحصائية عن  الهيئة الوطنية للإعلام مايلى  :

 

بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون ( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية 178.9 ألف ساعة عـــــام2019/2020 مـقــابل 170.3 ألــــف ســاعـــة   عــام 2018/2019 بنسبة زيادة  قدرها  5%  


احتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2019/2020حيث بلغ 38910 ساعة بنسبة  21.8 % من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعة يومياً يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة   14.4 % بمتوسط 70  ساعة يومياً يليه المجال الثقافي  بعـدد ساعـات 24271 ساعة  بنسبة 13.6 % بمتوسط  66 ساعة  يومياً .

 

المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:


بـلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية( الأولي ، الثانية ، القاهرة، القنال، الاسكندرية ،الدلتا ،الصعـيد ، طـيبة )  152  ساعة يـومـيا عام 2019/2020.


عدد ساعات بث قطاع التليفزيون(الرئيسية  /  الفضائية) :

 

  - بلـغ إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة عــــــــام 2019/2020مقابل 35.8 ألف ساعة عام  2018/2019 بزيادة قدرها 22.8 % .

 

                                     ج           0.4 % زيادة في عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية:

- بلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة)         38318 ساعة عام 2019/2020 مقابل 38180 ساعة عام2018/2019  بنسبة زيادة قدرها  0.4 % 0

 -  بلغ عدد ساعات البث المرئى لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019/2020 مقابل 6810 ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 % 0


عدد ساعات الخدمات الإخبارية :


بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية –  إذاعة الأخبار  راديو مصر)                    26352   ساعة   عام 2019/2020   وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر


عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:


بلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام 2019/2020 مقابل 78840 ساعة   عام   2018 /2019 بنسبة زياده قدرها 0.3% .
بلغ المجال الإجتماعي أعلي نسبة لعدد ساعات البث المرئى بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020حيث بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8 % من   إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2  % 0
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الهيئة الوطنية للاعلام قنوات التليفزيون ساعات البث المرئي البث المرئي

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