5 % زيادة فى ساعات البث المرئي عام 2020/2019

بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 21/11/2021 بياناً صحفياً لليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام و الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1996 وجاء هذا الحدث اعترافا بالتاثير المتزايد للتليفزيون فى عمليه صنع القرار واثره فى السياسة العالمية كما مكن الجميع من متابعه ابرز المعلومات الهامه و غيرها من الاحداث البارزه .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام مايلى :

بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون ( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية 178.9 ألف ساعة عـــــام2019/2020 مـقــابل 170.3 ألــــف ســاعـــة عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5%



احتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2019/2020حيث بلغ 38910 ساعة بنسبة 21.8 % من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعة يومياً يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة 14.4 % بمتوسط 70 ساعة يومياً يليه المجال الثقافي بعـدد ساعـات 24271 ساعة بنسبة 13.6 % بمتوسط 66 ساعة يومياً .

المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:



بـلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية( الأولي ، الثانية ، القاهرة، القنال، الاسكندرية ،الدلتا ،الصعـيد ، طـيبة ) 152 ساعة يـومـيا عام 2019/2020.



عدد ساعات بث قطاع التليفزيون(الرئيسية / الفضائية) :

- بلـغ إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة عــــــــام 2019/2020مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018/2019 بزيادة قدرها 22.8 % .

ج 0.4 % زيادة في عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية:

- بلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة) 38318 ساعة عام 2019/2020 مقابل 38180 ساعة عام2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4 % 0

- بلغ عدد ساعات البث المرئى لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019/2020 مقابل 6810 ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 % 0



عدد ساعات الخدمات الإخبارية :



بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار راديو مصر) 26352 ساعة عام 2019/2020 وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر



عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:



بلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام 2019/2020 مقابل 78840 ساعة عام 2018 /2019 بنسبة زياده قدرها 0.3% .

بلغ المجال الإجتماعي أعلي نسبة لعدد ساعات البث المرئى بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020حيث بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8 % من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2 % 0

