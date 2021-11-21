علي جمعة يدعو لمصر والمصريين وقت سقوط الأمطار .. ويؤكد: التدين الشكلي خطير ويعلم الناس السطحية في التفكير .. تقصير الثوب شهرة نهى عنها النبي الكريم

الدكتور علي جمعة:

التدين الشكلي خطير ويعلم الناس السطحية في التفكير

تقصير الثوب شهرة نهى عنها النبي الكريم

لا حياء في الدين مقولة خاطئة لهذا السبب

المسجد النبوي أفضل من "الحرام" ومن الكعبة المشرفة

علي جمعة يدعو لمصر والمصريين وقت سقوط الأمطار

التدين الشكلي خطير ويعلم الناس السطحية في التفكير

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، إن التدين الشكلي خطير ويعلم الناس السطحية في التفكير، لأنه يقوم على الاعتماد على الشكل وليس البحث في حقائق الأمور.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن التفكير ينقسم إلى 3 أنواع: التفكير السطحي، التفكير العميق، والتفكير المستنير.

وأكد جمعة أن التفكير السطحي لا يصل به الإنسان إلى شيء، بينما بالتفكير العميق يصل إلى نتائج علمية لأنك تبحث فيه عن حقائق الأشياء، أما التفكير المستنير فيؤدي إلى الإيمان، حيث يدعو العلم للإيمان، لأنك تتوصل لوجود إله حكيم قادر وراء الأشياء.

وأوضح أن الشكل في الدين الإسلامي غير معتمد به، إنما المعنى والفهم العميق للدين ومنهجه هو المعتمد، فعلى سبيل المثال الذكر نسق مفتوح وليس مغلقا، حيث إنه أثناء وجود النبي في الصلاة، التفت إلى صحابته وقال "من الذي قال ما قال عند الرفع من الركوع؟"، فسكت الصحابي، فقال النبي "إنه لم يقل إلا خيراً"، قال الصحابي "أنا يا رسول الله"، قال النبي "ماذا قلت؟"، قال الصحابي قولت "ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السموات وملأ الأرض وملأ ما شئت"، قال النبي "رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدأها أيهم يصعد بها إلى السماء"، لذا فالذكر أمر مفتوح.

ونوه إلى أن كذلك كان النبي يقوم بتصحيح بعض الجمل الخاطئة، حيث رأي امرأة تضرب على الدف وتقول إن الرسول يعلم الغيب، صحح لها الرسول ذلك وأخبرها أن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى فقط.

تقصير الثوب شهرة نهى عنها النبي الكريم

وأكد جمعة أن النبي الكريم نهى عن ثوب الشهرة، وهو ثوب يتم تصنيف الإنسان من خلاله، أي يضع الآخر في خانة معينة، كأن يقصر الرجل الثياب ليقال عليه أنه سلفي فهذا ثوب شهرة.

وتابع: وذلك بالرغم من أن تقصير الثياب هو سنة عن النبي الكريم، منوها أن النبي كان يحب لبس الثياب البيض، ولو ظهر في وقتنا هذا أن فئة من الفاسدين أو الداعرين أنهم يلبسون الثياب البيض ، فوقتها يحرم لبسه على المسلمين.

وأشار إلى أن ثوب الشهرة منهي عنه، وكان ثوب الشهرة على أيام النبي، هو تطويل الثياب حتى ينزل على الأرض دلال على الغنى والعظمة والكبرياء، فلم يحب النبي ذلك، وطلب من الصحابة تقصير الثياب على أنصاف السيقان، ومن هنا حتى الآن نرى بعض الرجال يقصرون الثياب لأنصاف السيقان، فجرى خلف اللفظ وترك المعنى الذي من خلاله حث النبي على تقصير الثياب.

وتابع: سيدنا أبو بكر أتى للنبي بعد هذا الأمر، وقال للنبي أنا ثوبي طويل يا رسول الله فقال له النبي "مثلك لا يتكبر يا أبا بكر" فالعلة ليست في التطويل أو التقصير ولكن هناك معنى لابد من تطبيقه.

لا حياء في الدين مقولة خاطئة لهذا السبب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإسلام ليس وحده هو الذي يدعو إلي الحياء, بل إن الحياء مطلوب منذ آدم وإلي خاتم النبيين محمد ﷺ قال سيدنا النبي ﷺ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » , فكأن هذه العبارة قد جاءت مع كل نبي, وليس فقط مع دين الإسلام.

أضاف جمعة عبر الفيسبوك: إذن الحياء يساوي- كنتيجة لهذا الخلق الفطري الذي فطر الله الناس عليه- الانتظام والانضباط, السير في جماعة يعرف أحدنا واجبه وحقه, فيؤدي هذا ويطلب هذا, ويكون ذلك برفق ورحمة وتعاون, ويعمل الناس- كما خلقهم الله سبحانه وتعالى في مجتمع واحد، إذا فقدنا الحياء, فلن يكون هناك انضباط ولا ضابط ولا رابط, وهذا هو الفرق الكبير بين الحرية والإنفلات, فالحرية حالة مطلوبة, ويجوز أن نسكن بها الحياء, فيكون هناك حرية مع الحياء, يكون هناك حرية مع العقيدة, وفي الانتقال والعمل والرأي .. إلخ.

وتابع: ليس معني الحرية أن أعتدي علي غيري, وليس معني الحرية أن أنفلت أو أن أخرج عما يسمي- عند جميع العقلاء وعند جميع النظم وإلي يومنا هذا- النظام العام والآداب, وتعد مخالفته جريمة, لأنه قد خرج عن حد الحياء, وعن حد الانضباط, ولأنه قد خرج عن مفهوم الحرية التي هي الوجه الثاني والآخر للمسئولية.

وأكمل أن والحياء هو الذي يجعلنا نصف الحرية بالحرية المقبولة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأتاحها حتى في العقيدة {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} , ثم جعل العقاب يوم القيامة وليس في هذه الدنيا ، {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} فالمسألة بيد الله سبحانه وتعالى في يوم آخر, يحذرنا منه وينبهنا أنه سوف يكون هناك حساب حتى تستقيم سلوكياتنا في هذه الحياة الدنيا.

المسجد النبوي أفضل من "الحرام" ومن الكعبة المشرفة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المسجد النبوي الشريف أفضل بقعة على وجه الأرض، بل هو أفضل مكان في الوجود، وذلك لأن المسجد النبوي الآن يحتوي على القبر الشريف الذي يضم الجسد الطاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي يضم جسد أعظم المخلوقات هو أفضل الأمكنة على الإطلاق، قال العلماء : إنه أفضل بقاع الأرض حتى المسجد الحرام، وحتى الكعبة المشرفة، وإنه أفضل من السماوات حتى العرش والكرسي، فمن ذلك ما ذكره الإمام السبكي، حيث يقول (أما المدفن الشريف فلا يشمله حكم المسجد، بل هو أشرف من المسجد، وأشرف من مسجد مكة (يعني بيت الله الحرام) وأشرف من كل البقاع، كما حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك، أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في كونه أفضل.. ثم قال : ونظم بعضهم : جزم الجميع بأن خير الأرض ما ** قد أحاط ذات المصطفى وحواها

ونعم لقد صدقوا بساكنها علت ** كالنفس حين زكت زكا مأواها.



[فتاوى السبكي، ج1 ص 278] والذي قال هذه الأبيات هو محمد بن عبد الله البسكري المغربي.

وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: أفضل البقاع، وهو وثاني مسجد الحرمين الشريفين، اختار موقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة مهاجرًا، وشارك في بنائه بيديه الشريفتين مع أصحابه رضوان الله عليهم، وصار مقر قيادته، وقيادة الخلفاء الراشدين من بعده، ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي رسالته موقعًا متميزًا للعبادة، ومدرسة للعلم والمعرفة ومنطلقًا للدعوة، وظل يتسع ويزداد، ويتبارى الملوك والأمراء والحكام في توسعته وزيادته حتى الآن.

علي جمعة يدعو لمصر والمصريين وقت سقوط الأمطار

دعا الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، لمصر والمصريين ، تزامنا مع سقوط الأمطار على البلاد ، ومعروف أن الدعاء وقت المطر من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي": اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك، وهيئنا للعمل بما ترضى وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك وبارك لنا فيما أعطيتنا واعطنا ما يرضيك عنا ، واجمعنا جميعا على الخير في الدنيا والآخرة.

وتابع في دعائه: اللهم هدئ بالنا وأصلح حالنا وقنا شر ما نحذر وما نخاف، اللهم بارك في هذا البلد العظيم بركة نراها ونتمتع بها في حياتنا الدنيا ، ثم ننقلب إليك فتدخلنا الجنة بغير حساب.

اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض الدين عن مديوننا وهيئ لنا من أمرنا رشدا.