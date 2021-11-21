فرج الدري:قانون المسنين جاء جبرا للخواطر لمن افنوا حياتهم لخدمة الوطن

أكد المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون حماية المسنين جاء ردا للجميل وجبرا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن واهتداء بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل ولايته من ان الشعب في حاجة الى من يجبر بخاطره الامر الذي تبناه فخامته بكل رفق وحنان على النحو الذي خرج به القانون.

وقال الدرى خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن ، إن مشروع قانون المسنين يستكمل منظومة حقوق الانسان التى ترسخ مباديء تاسيس الجمهورية الجديدة التى نترقب إعلانها قريبا بعون الله وسواعد الرجال معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.