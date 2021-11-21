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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في مصر القديمة

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مصنع مستحضرات تجميل "كائن بدائرة القسم" وعامل بذات المصنع بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.

وتبين من التحريات إستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميــل بإستخـــدام خامات مجهولة المصـــدر وغير مصحوبــة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصــد طرحها بالأسواق لتحقيــق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع .

وعثر بداخله على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفــة الأنواع ، والأدوات المستخدمة فى تصنيعها "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية حة جرائم الغش التجارى

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