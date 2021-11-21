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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

الطقس في مصر
الطقس في مصر

بعد 48 ساعة متواصلة من حالة عدم الاستقرار على البلاد، تهدأ الأوضاع وتعود حالة الطقس إلى الأجواء الخريفية اللطيفة على كافة أنحاء البلاد، اعتبارا من صباح غد الاثنين، ليسود الطقس لطيف على كافة الأنحاء تنحسر معه فرص سقوط الأمطار على البلاد.

 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، منذ صباح أمس السبت، واليوم الأحد، ستكون أخرها اليوم، بسقوط الأمطار المتوسطة إلى الرعدية على المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، وخليج السويس وسيناء أيضا، بينما تكون الأمطار خفيفة على مدار اليوم بمناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

أجواء لطيفة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بحلول صباح غد الاثنين، ستهدأ الأحوال الجوية، ويعود الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على كافة الأنحاء.

 

وعن احتمالية فرص الأمطار خلال الطقس غدا، الاثنين، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة والشبورة

ويظل نشاط الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 15
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 18
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 14
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 16

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