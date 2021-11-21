شاهد.. نشالة تفتعل مشاجرة مع المارة لسرقة متعلقاتهم بالموسكي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة) بأسلوب "المغافلة" عقب قيامها بإفتعال مشاجرة معه .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، حيث تم ضبط سيدة لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة".

وبتطوير مناقشتها إعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة" .

كما أقرت بإرتكابها عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشادها تم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنها) .

وأقرت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموها بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

