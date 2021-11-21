موكب المليون مصباح.. شاهد احتفالات مهرجان الأضواء في أمريكا |فيديو

بعد عام كامل من المنع بسبب الوباء، عاد مهرجان Magnificent Mile Lights إلى شوارع شيكاغو في امريكا للاحتفال بـ عامه الثلاثين.

حيث اصطف مئات الأشخاص أمس على الأرصفة لمشاهدة جميع احتفالات موكب مهرجان الأضواء الشهير تبدأ، أبرزها ظهور الشخصيتين المفضلتين لمعظم سكان العالم "ميكي وميمي".

انتشر الحدث الاحتفالي في شوارع شيكاغو بعد أكثر من عام منذ إلغائه في عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا في أمريكا والعالم.

كانا ميكي وميني ماوس (ميمي) جزءًا من الاحتفالات السنوية، وكذلك سانتا كلوز نفسه (بابا نويل).



يأتي مهرجان أضواء ماجنيفيسنت مايل في وقت حرج بالنسبة للمتاجر التي تأمل في الانتعاش بعد عام كامل من الإغلاق.

ودعما للمهرجان الذي رسم البهجة على وجوه سكان أمريكا، وافق حاكم ولاية إليموي جي بي بريتزكر على منحة قدرها 400000 دولار للحفاظ على إضاءة المليون مصباح.

بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى التاريخية للموكب، يحتفل ميكي وميني أيضًا بذكرى مرور 50 عامًا على عالم والت ديزني .

https://youtu.be/12VCIoXMT2A