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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من جديد .. نتنياهو يتوعد حماس بدفع ثمن غالٍ

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تجاوز مرارة تركه منصبه، ليخرج ويصرح من جديد متوعدًا حركة حماس بالويل، وكأنه مازال هو من يحكم في تل أبيب.

ووفق ماذكرت صحف عبرية، تحدث نتنياهو عن الهجوم المسلح الذي وقع في القدس المحتلة اليوم الأحد وخلف قتيلا وثلاثة جرحى.

وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر": أبعث بأحر التعازي لأسرة القتيل وأدعو معكم من أجل شفاء الجرحى في الهجوم المميت في القدس".

 وأضاف: "حماس التي تقف وراء الهجوم يجب أن تدفع ثمنا باهظا لهذا القتل الإجرامي في قلب عاصمتنا".

فيما أفادت القناة 7 التلفزيونية الإسرائيلية بأن أحد المصابين جراء عملية إطلاق النار في القدس والذي حالته خطيرة هو الحاخام "أهارون يهودا بن طوفا" وعائلته تقول إنه يصارع الموت.


وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت سابقا إن 4 أشخاص أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق، بعملية هجوم مسلح وقعت قرب أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس القديمة صباح اليوم الأحد.

وفي تقارير أولية، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الهجوم نفذه شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا والآخر سكينا، مشيرة إلى أن المهاجم المسلح بسكين لا يزال طليقا.

فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مطلق النار وهو فلسطيني (42 عاما) من سكان مخيم شعفاط، قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد تنفيذه العملية.

وأصدرت حركة "حماس" بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم.

 

الإسرائيلية جيروزاليم بوست رئيس الوزراء إسرائيل حماس فلسطين الجرحى بنيامين نتنياهو

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