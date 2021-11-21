أهلي 2005 يواجه الاتحاد اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الأحد مع ضيفه الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.



يدخل «أهلي ٢٠٠٥» مباراة اليوم وهو يأمل في استمرار الانتصارات، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بعدما تمكن من الفوز خارج ملعبه في المباراة السابقة، على حساب فاركو، بهدف دون مقابل، سجله سيف أيمن.



وبالفوز على فاركو وصل رصيد «أهلي ٢٠٠٥» إلى ١١ نقطة، جمعها من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الأولى، ثم تعادل مع غزل المحلة بدون أهداف، ومع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بهدف دون مقابل، وخسر أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على فاركو، مسجلًا ٦ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لـ«أهلي ٢٠٠٥» شريف عبد الفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبد الله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبد الهادي إداري الفريق وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.