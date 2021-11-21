2000 لاعب في بطولة الجمهورية للناشئين للكيك بوكسينج

تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للكيك بوكسينج بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة المقامة على صالة رقم 4 بإستاد القاهرة المقامة خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري.

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للناشئين مهمة للغاية كونه سيتم عبرها عملية اختيار عناصر المنتخب الوطني للناشئين من خلال اختيار أفضل العناصر الموجودة لضمها إلى المنتخب.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه ستتم عملية التصفية لمواليد 2006 و2007 أولاد، ومواليد 2006 و2007 بنات، مع إجراء عملية تصفية أيضا لمواليد 2008 و2009 أولاد وبنات، حيث تقام في النهاية عملية اختبارات لأفضل 72 لاعب ولاعبة مع إجراء عملية تصفية أخيرة لاختيار قوام منتخب الناشئين.

وتشهد بطولة الجمهورية للناشئين للكيك بوكسينج، مشاركة واسعة من مختلف الأندية ومراكز الشباب كونها تعد من البطولات المهمة التي ينظمها الاتحاد ويتم اختيار عناصر المنتخب من خلالها.

ويواصل الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في الاعتماد على التكنولوجيا في بطولاته عبر اعتماد التحكيم الإلكتروني في بطولة الجمهورية للناشئين وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها الاتحاد مع توفير الشفافية في عرض نتائج البطولات للجميع بشكل دوري.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه منذ تولى مسئولية رئاسة الاتحاد، يعمل على توفير كل سبل الراحة للاعبين والمدربين ولكافة العاملين في منظومة الكيك بوكسينج بهدف تطويرها سواء في الأنظمة التحكيمية أو التدريبية وغيرها من الأمور التي تعلي من شأن اللعبة محليا وعربيا ودوليا.