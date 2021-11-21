الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية تدريجيا لهذا السبب.. فيديو

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا فى الشهر الأخير من فصل الخريف، لذلك لا بد من ارتداء الملابس الشتوية تدريجياً.

وأضافت الأرصاد الجوية، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هذا الأسبوع رغم انخفاض درجات الحرارة فيه فى الساعات الأولى صباحاً والساعات المتأخرة ليلاً، إلا أن وقت الظهيرة سنشهد سطوع الشمس فيها.

وأشار الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة لتصل إلى 20 درجة مئوية، وبعد ذلك ترفع تدريجياً حتى تصل لـ 24 درجة مع نهاية الأسبوع.

وفى نفس السياق، قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الحالة الجوية بدأت على العديد من المناطق وأثرت على السواحل الشمالية والوجه البحرى وامتدت أيضاً لتشمل القاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن العديد من مدن القناة شهدت الأمطار مثل الإسماعيلية والسويس وسيناء واستمرت على مدار اليوم.

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إلى ان أكثر المدن التى تأثرت أمس كانت الإسكندرية، ومطروح وامتدت لكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وبالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى استمرت الأمطار على مدار الليل من خفيفة إلى متوسطة الشدة ليلاً على مختلف المناطق.