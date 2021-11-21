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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب الهوكي تغادر إلى الهند للمشاركة في بطولة العالم.. تعرف على القائمة

صدى البلد

أعلن مسئولو اتحاد الهوكى قائمة منتخب الشباب التى تغادر اليوم، الأحد، إلى الهند للمشاركة فى بطولة كأس العالم فى الفترة من 24 نوفمبر الجارى وحتى 5 ديسمبر المقبل.

 

وتضم بعثة منتخب شباب الهوكي كلا من، عبد الله زينهم و عبد الرحمن محمد و حسين عوض ومصطفى صابر ومحمد حسنى وصابر أشرف وأحمد جلال ومحمود حسين و أحمد حسين ويوسف محمد و عمر زكى و أحمد عباس وحسام الدين رجب و خالد نبيل و زياد عادل ومحمود أحمد وسعيد أحمد ومحمد سنوسى. 

ويرأس البعثة طارق مصطفى عضو مجلس الإدارة الاتحاد.

وحافظ شريف كمال على منصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبله بينما فاز على مقعد العضوية كل من: رامى بدر و طارق مصطفى و أحمد عصمت و أيمن البسطى و تامر حسنى.


 

منتخب الشباب العضوية عبد الرحمن بطولة كأس العالم طارق مصطفي بطولة العالم مجلس الادارة

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