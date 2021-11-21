السعودية.. تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 48 حالة تعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، و 8824 إجمالي الوفيات.

وكانت احتلت السعودية قمة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، التي تعد من بين أكبر دول العالم المستهلكة للطاقة، وذلك خلال الأشهر الماضية، ما يؤكد قوة السعودية الإنتاجية للمادة الهامة والأساسية لعمل المحركات ولعملية التصنيع العالمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 19.5 بالمائة عن 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

ولفتت بيانات الجمارك الصينية اليوم، الأحد، بذلك، إلى أن السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام للصين للشهر الـ11 على التوالي في أكتوبر، مع زيادة الكميات الموردة 19.5% عن الفترة نفسها قبل عام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر.