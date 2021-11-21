عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 48 حالة تعافي خلال ال 24 ساعة الماضية، و 8824 إجمالي الوفيات.

وكانت احتلت السعودية قمة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، التي تعد من بين أكبر دول العالم المستهلكة للطاقة، وذلك خلال الأشهر الماضية، ما يؤكد قوة السعودية الإنتاجية للمادة الهامة والأساسية لعمل المحركات ولعملية التصنيع العالمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية  أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 19.5 بالمائة عن 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

ولفتت بيانات الجمارك الصينية اليوم، الأحد، بذلك، إلى أن السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام للصين للشهر الـ11 على التوالي في أكتوبر، مع زيادة الكميات الموردة 19.5% عن الفترة نفسها قبل عام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

ترشيحاتنا

صرف الإسكندرية: انتشار تجمعات لمياه الأمطار.. ونعمل على حلها بأسرع وقت

ألم العضلات .. مشكلة صحية شائعة اكتشف الأسباب وطرق العلاج

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

دعاء بعد صلاة العصر مكتوب.. بـ7 كلمات يتقبل الله عملك ويوسع رزقك

قوافل طبية موسعة من مؤسسة حياة كريمة لأهالي أسوان بالتعاون مع الصحة وجامعة أسوان

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من زراعة مليون نخلة في إبريل المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

غارقة في دمائها.. شهود عيان يروّن تفاصيل سقوط ربة منزل من الطابق السادس بسوهاج

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بكورنيش العصافرة شرق الإسكندرية

القومي لتنظيم الاتصالات يستدعي قيادات فودافون في وجود صاحب واقعة المشاجرة

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. شجرة في السعودية تصيب من يقترب منها بالعمى | شاهد

تحت الأمطار.. جمهور حفل غالية بن علي يفترش الأرض للاستماع إلى أغانيها

موكب المليون مصباح.. شاهد احتفالات مهرجان الأضواء في أمريكا |فيديو

ديكتاتورية كورونا وإهانة الملايين .. عنف يكتسح أوروبا بسبب رفض خطط الحكومات لوقف تفشي الوباء

فيديو

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ