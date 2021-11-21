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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

القائمون على عرض "أوبرا كارمن" عن مكتبة الإسكندرية: مكان حضاري وثقافي فريد

صدى البلد

أعرب القائمون على عرض "أوبرا كارمن" العالمي عن سعادتهم لوجودهم في مكتبة الإسكندرية استعدادا لتقديم العرض هناك، مشيدين بمكانتها الحضارية والثقافية الدولية.


فمن جانبه، قال المخرج الألماني لعرض أوبرا كارمن "مانويل شميت" - خلال مؤتمر صحفي بمكتبة الإسكندرية اليوم /الأحد/ - إن عرض أوبرا كارمن هو عرض فني عالمي يضم فنانين من كل مكان بالعالم من ألمانيا ومصر والولايات المتحدة، مؤكدا سعادته الكبيرة بالقدوم إلى مصر وتقديم العرض بالمكتبة، واصفا مكتبة الإسكندرية بالمكان الحضاري والثقافي الفريد.


بدوره، أعرب مصمم الأزياء برنهارد زيجل عن سعادته بتقديم عرض أوبرا كارمن بمصر وبمدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أهمية وجود الفنون والعروض الغنائية في المدن بما يعكس الرقي الثقافي.


وأكدت الفنانة الألمانية "كورينا شورل" سعادتها بوجودها في مكان تاريخي مثل مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أن هذا العرض يمثل أهمية خاصة لها لأنه يعرض في مكتبة الإسكندرية عقب تقديمه للمرة الأولى في ألمانيا.


كما أعرب الفنان المصري رجاء الدين أحمد عن سعادته بمشاركته في عروض أوبرا كارمن في كل مسارح أوروبا، مؤكدا أهمية مشاركة المتخصصين مع الفنانين العالمين في العروض المختلفة.


من جانبه، عبر الفنان الأمريكي "برايان بويس"عن سعادته بالقدوم إلى مصر، والمشاركة في تقديم عرض أوبرا كارمن بمكتبة الإسكندرية بمكانتها العالمية، كما أعربت الفنانة دينا اسكندر عن سعادتها باهتمام مكتبة الإسكندرية بالعمل الفني الجاد والصعب، داعية إلى تنفيذ مزيد من العروض الفنية.


وفي السياق، أعربت مدير معهد جوته بالاسكندرية زابينه أرلنفاين عن سعادتها بتقديم أوبرا كارمن بمكتبة الإسكندرية بمكانتها الثقافية والحضارية العالمية، مشيرة إلى أن الإسكندرية مدينة تذخر بالتنوع الثقافي والمكانة المرموقة.


وقالت إن الفنانين الألمان والعالميين الذين يقدموا العرض تحمسوا بشكل قوي لقدومهم إلى مصر وتقديم عرضهم بمكتبة الإسكندرية، لافتة إلى أنها بدأت تعمل على تقديم أوبرا كارمن منذ شهر مارس الماضي وتواصلت مع ألمانيا للإعداد لذلك.

 

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