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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"موسى" يحصد جائزتي أفضل مخرج ومدير تصوير بمهرجان "نجم العرب"

محمد سلامة
محمد سلامة

حصل المخرج محمد سلامة، على جائزة أفضل مخرج عربي عن مسلسل “موسى” وذلك من مهرجان نجم العرب.

 

كما حصل المسلسل على جائزة أحسن مدير تصوير أيضاً.

 

مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.

محمد سلامة المخرج محمد سلامة مهرجان نجم العرب موسى مسلسل موسى محمد رمضان سمية الخشاب

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